Dolore e costernazione per la scomparsa di Nino Bixio

All'età di 66 anni si è spento Giovanni Bixio, dai più conosciuto come Nino.

E' stato protagonista di tante iniziative teatrali e di spettacolo, negli ultimi anni componente del gruppo BandaPiazzolla, artefice di innumerevoli divertenti gag e momenti esilaranti.

"Ci ha lasciati - si legge in un post della stessa BandaPiazzolla - l'unica persona nel gruppo di cui non potevamo mai fare a meno. Non potevamo fare a meno della sua positività, della sua bellezza interiore, della sua capacità innata di mettere in risalto solo gli aspetti migliori di persone e situazioni. Per questo lo adoravamo. Nino, vero amico stupendo, senza di te niente sarà più lo stesso".

I funerali saranno celebrati giovedì 12 novembre, alle ore 15, nella Chiesa di San Paolo Apostolo.