Marsilio ricorda Gigi Proietti: "Legatissimo al teatro abruzzese"

Un ultimo scherzo. Questa volta l’ha fatto al destino, andandosene proprio il giorno del suo compleanno.

Piangiamo la scomparsa di Gigi Proietti, legatissimo al teatro abruzzese, in particolare a quello dell’Aquila in cui era stato dapprima attore esordiente negli anni ‘70 per arrivare poi alla direzione del Teatro Stabile a fine anni ‘80.

Addio, maestro. Ogni risata, oggi, la rivolgiamo al cielo in tuo onore.

Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo