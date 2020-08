"Quattro chiacchiere" con Monsignor Decio D'Angelo

“Quattro chiacchiere” ospita questa settimana mons. Decio D’Angelo, 92 anni, 69 dei quali trascorsi da sacerdote, anche come parroco della chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto dal 1989 al 2009, e per oltre venti come docente al Liceo Classico. La nostra è stata una semplice chiacchierata in un pomeriggio di agosto nella semplicità, dopo aver bevuto assieme un caffè.

Conversazione dalla quale traspare la lucidità e la profondità del pensiero del sacerdote, dell’insegnante e dell’uomo. Una grande persona. Ma questo è il giudizio personale che non deve condizionare chi vorrà avere piacere di ascoltare questo numero di “Quattro chiacchiere”, trasmissione condotta da Pino Cavuoti su Radio Saba Sound.

Buon ascolto sabato 8 agosto alle ore 19:00 e replica martedì 11 agosto alla stessa ora.

https://www.radiosabasound.com/