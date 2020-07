Addio al maestro Ennio Morricone, fu a Vasto nel 1997

All'età di 91 anni è morto nella notte in una clinica romana il premio Oscar Ennio Morricone.

Musicista e compositore, autore di alcune delle colonne sonore più belle ed amate del cinema italiano e mondiale, Morricone fu ospite a Vasto nell'estate del 1997, in occasione di una delle serate della seconda edizione dell'allora "Adventure Film Festival", organizzato dall'amministrazione comunale del sindaco Giuseppe Tagliente.

Proprio a Vasto, in quella occasione, il maestro Morricone annunciò la scrittura della musica di un'opera da portare in scena l'anno successivo in piazza Maggiore a Bologna in occasione del 18° anniversario della strage di Bologna.