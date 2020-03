Biagio Santoro, il 'guardiano del Faro' va in pensione

Biagio Santoro, il farista di Punta Penna, dal 1° marzo è in pensione.

Lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Facebook con queste parole: "Da oggi la mia vita di fanalista in servizio termina. Cominciò nel 1980 con altri 13 colleghi, a La Spezia dove le strade poi per noi si divisero in tutta Italia. Nel 2014 ci ritrovammo e ci abbracciammo a Taranto, sotto lo stesso Comando Zona Fari. Presto il corso '80 sarà solo un ricordo, ma credetemi, ha inciso tanto nel Servizio Fari della Marina. Un abbraccio ai miei vecchi colleghi, e una proposta a chi rimane: trovate il modo che vi frequentarvi e di conoscervi di più. Spesso si sta nel servizio Fari e non ci si conosce. Pensateci!. Un abbraccio a tutti".

"A Biagio Santoro, che arrivato a Vasto si è subito integrato nella nostra comunità, giungano sinceri auguri per la sua pensione - dice Nicola D'Adamo, presidente dell'Associazione Vastese della Stampa -. Noi che lo conosciamo da quando è giunto da noi, siamo certi che continuerà ad essere parte molto attiva per quella passione che lo anima da tempo, il teatro, e per il contributo personale che ha sempre dato e continuerà a dare alle tante iniziative che lo hanno visto sempre in prima linea".