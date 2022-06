Oroscopo della Settimana: dal 6 al 12 Giugno

Cerca il tuo segno e scopri come sarà la tua settimana!

ARIETE: Le situazioni di mezzo non vi piacciono e coglierete l'occasione in questa settimana per creare ordine attorno a voi. Forti si, ma attenti a non risultare troppo nervosetti, le turbolenze son sempre dietro l'angolo. Parola chiave: Cautela! Voto: 6

TORO: Tenaci come pochi riuscirete a conseguire tutti i vostri obiettivi a cui lavorate da tempo. Ma tutto questo vi porterà un pò di stanchezza, sarà forse una valida scusa per staccare e prendersi una pausa? Parola chiave: Equilibrio! Voto: 6.5

GEMELLI: Amici gemelli, agli sbalzi d'umore voi siete abituati, tutta colpa della Luna che transita. Non spaventatevi e lasciatevi coccolare da questa settimana che nel weekend potrebbe rivelarsi davvero fortunata, occhio alle offerte di lavoro! Parola chiave: Pazienza! Voto: 7-

CANCRO: Lettori del Cancro, sarà forse l'aria d'estate a rendervi così frizzanti e socievoli? molto buone le relazioni con gli altri che vi apriranno valide opportunità in campo amoroso e lavorativo. Per i cuori solitari, questo è il momento di attaccare, siete in splendida forma! Parola chiave: Affascinanti! Voto: 7.5

LEONE: Cari Leoncini miei, il Cielo è dalla vostra parte. Una settimana tranquilla vi aspetterà, senza troppi cambiamenti nonostante a voi piacciano tanto. Cogliete l'occasione per ritagliare del tempo per voi stessi. Parola chiave: Relax! Voto: 8

VERGINE: E' proprio questo il momento di consolidare quei legami che da tempo vi mettono dubbi, riuscendo a risolvere tutti i conflitti. Ma attenzione al passato, lasciatelo lì dov'è perchè nuovi incontri sono in agguato!Per voi, amici Vergine, è in arrivo un'ondata di buonumore. Parola chiave: Serenità! Voto: 7.5

BILANCIA: Lettori Bilancia, in tutta confidenza vi consiglio questa settimana di lasciare da parte le polemiche. Per colpa di Marte in opposizione vi sentite stanchi, prendetevi del tempo per recuperare tutte le vostre energie. Parola chiave: Riposo Forzato! Voto: 7-

SCORPIONE: Amici scorpione, sicuri e testardi, la routine e le abitudini vi stanno strette e in questa settimana potrete dare spazio ai cambiamenti. Il rischio vi emoziona ma attenzione a non intraprendere strade sconosciute. Venere è in opposizione, tenete a freno le passioni o nuove frequentazioni. Parola chiave: Coraggiosi! Voto: 7.5

SAGITTARIO: Piccoli Sagittari, la Luna questa settimana ha deciso di voltarvi completamente le spalle. Tutti i vostri validi obiettivi metteteli in un cassetto e chiudetelo bene a chiave. Dedicatevi agli affetti a voi cari, placheranno la vostra anima ribelle. Parola chiave: No all'Implusività! Voto: 5.5

CAPRICORNO: Settimana produttiva e ricca di impegni. Lasciate da parte le preoccupazioni e dedicatevi alla ricerca di good vibes e complicità, sarà questa la settimana giusta? Che il vostro cuore sia occupato o solitario, avete solo una grande voglia di far festa! Parola chiave: vivacità! Voto: 8

ACQUARIO: Amici dell'Acquario sulle vostre spalle pesa sempre il peso delle responsabilità e questa settimana vi porterà in numerosi bivi in cui prendere decisioni importanti. Pe voi c'è un cielo promettente e il fine settimana sarà bollente.. Parola chiave: Gratificazioni Voto: 7.5

PESCI: A Voi, lettori Pesci, piacciono le difficoltà ; proprio per questo siete inarrestabili e libertini buttandovi a capo fitto in situazioni amorose e lavorative, ma non sempre ne uscite vincitori. Sarà forse questa la settimana giusta per tirare un pò il freno a mano? Parola chiave: Tranquillità! Voto: 7-

Grazie per la vostra attenzione e Vi aspetto Lunedì prossimo con un nuovo articolo su “L'oroscopo della settimana”.