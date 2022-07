All’età di 76 anni ci ha lasciati Rolando Di Nardo.

A lungo è stato apprezzato funzionario dei Sistemi informatici del Comune di Vasto, noto anche per l’amore per la musica e per la batteria in particolare, facendosi apprezzare nelle estati vastesi con “I cinque di Stasera”.

I funerali saranno celebrati martedì 5 luglio alle ore 16, nella Chiesa di San Giovanni Bosco.

Condoglianze alla famiglia.