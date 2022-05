Addio a Suor Marina Tortorella

Si è spenta, all'età di 94 anni, Suor Marina Tortorella.

Facente parte della Congregazione delle Pie Madri della Nigrizia - Suore Missionarie Comboniane, originaria della provincia di Foggia, per tanti anni è stata in servizio nella comunità di Vasto Marina, nella sede di via Alfonso Marchesani, vicina alla locale Parrocchia di Santa Maria Stella Maris.

Ha rappresentato un punto di riferimento importante per la comunità, lasciandoci un segno significativo, prima di essere trasferita, a Pescara e poi a Verona.

In tanti la ricordano con sincero affetto per il servizio e gli insegnamenti resi e per il suo esempio di vita.

Una Santa Messa di suffragio sarà celebrata nel pomeriggio di mercoledì 25 maggio, alle ore 18, nella Chiesa di Santa Maria Stella Maris a Vasto Marina.