Dolore e costernazione per la scomparsa di Nicola Del Casale

Dolore e costernazione per la scomparsa, all'età di 64 anni, di Nicola Del Casale, maresciallo maggiore in pensione della Polizia Municipale di Vasto, per quasi 40 anni in servizio, a riposo dal 2017.

Una vita, la sua, spesa per la famiglia, per il lavoro e nell'impegno nel volontariato, espresso con le tante attività portate avanti, in particolare, a favore della comunità di Sant'Onofrio, della locale sezione dell'Unitalsi ed all'interno della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone. "Un nuovo dolore ha colpito quest'anno, ancora una volta, la nostra Confraternita - si legge in una nota della Confraternita vastese -. Questa mattina è morto il nostro carissimo confratello Nicola Del Casale. Il funerale sarà celebrato domani giovedì 2 dicembre alle ore 15:30 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Il nostro assistente, don Domenico, invita tutti noi a una preghiera speciale per lui e tutta la sua famiglia".

Dalla nostra redazione sentite condoglianze alla famiglia.