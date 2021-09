Nella Cattedrale di San Giuseppe l'ultimo saluto ad Irma Perrotti

Celebrati nella Cattedrale di San Giuseppe i funerali di Irma Perrotti, da più conosciuta come Mimma, spentasi prematuramente, all'età di 53 anni, per via di un male incurabile.

In tanti hanno voluto renderle l'estremo salute, stringendosi affettuosamente ai familiari, ed in particolare al marito Massimo Cionci, alla figlia Ludovica ed alla mamma Mirella.

Unanime il buon ricordo dell'apprezzata funzionaria comunale, responsabile del Settore Cultura a palazzo di città.

Qui di seguito il pensiero dello staff e degli amici di Palazzo d'Avalos.

"La nostra amata Mimma ci ha lasciato. E noi ci sentiamo all’improvviso soli, persi, infinitamente tristi.

Irma Perrotti coordinava da alcuni anni per conto del Comune di Vasto i Musei Civici e curava la programmazione culturale di Palazzo d’Avalos, con passione, entusiasmo, professionalità, disponibilità illimitata. Non c’erano feste, ferie e orari troppo tardi per sentirsi, confrontarsi e trovare soluzioni. Quasi non ci siamo resi conto che stesse male, fin quasi all’ultimo ha risposto alle nostre telefonate, ci ha dato indicazioni, ci ha consigliato, è stata tra di noi.

E’ quasi impressionante la sintonia con cui abbiamo lavorato insieme in questi anni durante i quali Palazzo d’Avalos è stato teatro di iniziative culturali, mostre, concerti, convegni di altissimo livello e spessore che si sono avvalsi della sua progettualità e capacità di relazionarsi con tutti con garbo e carattere. Ci coinvolgeva, ci spronava la sua energia nell’ideare sempre nuove proposte, nell’affrontare i problemi e risolverli insieme.

Mimma ci mancherai immensamente, ma continueremo a lavorare portandoti sempre nel cuore e nella mente, con il ricordo del tuo sguardo vivace e acuto che poneva nella giusta prospettiva le cose, della tua voce e risata allegra che ci accomunava e ci faceva sentire squadra".