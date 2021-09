Dolore e costernazione per la scomparsa di Irma Perrotti

Dolore e costernazione a Vasto per la prematura di Irma Perrotti (Mimma come molti la chiamavano e la conoscevano).

Apprezzata dipendente comunale, responsabile del Settore Cultura, lascia un vuoto incolmabile nella famiglia, tra gli amici ed i colleghi.

Il messaggio del sindaco Francesco Menna: "L'improvvisa perdita di Irma Perrotti, Mimma, come tutti affettuosamente la chiamavamo in Comune, è una perdita grave per tutti, per la famiglia, per gli amici, per i colleghi, per quelli che le hanno voluto bene. Il suo impegno, la passione per il suo lavoro, la sua allegria saranno sempre ricordati. "Signore non ti chiediamo perché ce l'hai tolta ma ti ringraziamo per avercela donata". Riposa in pace Mimma".

Il messaggio dell'amministrazione comunale: "Il Sindaco Francesco Menna, il Presidente del Consiglio comunale Elio Baccalà, i componenti della Giunta, del Consiglio e i dipendenti comunali esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa della dipendente comunale Mimma Perrotti. Tutta l’Amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia di Mimma".

Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati in queste ore sui social: "Ciao Mimma carissima... - scrive Silvia Bosco, operatrice culturale dello staff di Palazzo d'Avalos - la notizia che mai ci saremmo immaginati, è arrivata in un pomeriggio di lavoro nel nostro amato museo, tra musica, giovani ragazzi, acrobati e vacanzieri curiosi..un fermento di vita e di cultura varia che tu hai sempre incoraggiato e promosso. Ci hai insegnato molto, per me sei stata un riferimento imprescindibile e sarai sempre un esempio di coraggio e passione. Buon viaggio Mimma"