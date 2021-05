Addio a Giovanni Lazetera, per tanti anni Segretario Generale del Comune di Vasto

Nel Santuario di Santa Maria Incoronata sono stati celebrati i funerali del dott. Giovanni Lazetera venuto a mancare sabato sera nella sua abitazione di corso Europa. Per tanti anni ha ricoperto la carica di segretario generale del Comune di Vasto.

Aveva 89 anni e negli ultimi tempi era stato costretto, anche a causa della pandemia, a rimanere per lunghi periodi in casa.

"Il dott. Lazetera, persona amabile e cordiale - dice di lui il vice sindaco ed assessore Giuseppe Forte -, si era fatto apprezzare per la sua profonda preparazione professionale, per l'attaccamento al lavoro, per la disponibilità verso tutti. Molti i ricordi di ex ed attuali amministratori della Città che lo hanno avuto al proprio fianco come splendido collaboratore. Legato profondamente ai valori cristiani ha coltivato il culto della famiglia condividendo con la sua adorabile consorte le tappe più belle della vita".