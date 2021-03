Addio ad Angelo Menna, anima del ciclismo a Vasto

Lutto nel mondo sportivo vastese: è venuto a mancare Angelo Menna, il cui nome è legato profondamente alla pratica ed allo sviluppo del ciclismo a Vasto con numerose e significative attività ed iniziative portate avanti nel corso degli anni.

Ha fatto tanto per il settore sportivo delle due ruote in città e nel territorio, per anni al vertice del Ciclo Club Vasto, sodalizio, attualmente guidato da Antonio Spadaccini, del quale era presidente onorario. Ha messo in bici, letteralmente, tanti ragazzi di Vasto, compreso il figlio Rocco con il quale ha sempre condiviso l'amore e la grande passione per il ciclismo.

Si ricordano, in particolare, le belle esperienze con l'allora team denominato Ristorante Casa Nostra-Pgs Vasto oltre a quelle, più recenti, con il Ciclo Club con le varie iniziative di promozione della cultura dello sport e, con la specifica collaborazione con la sezione comunale vastese dell'Avis, anche di quella del volontariato e della solidarietà.

I funerali di Angelo Menna saranno celebrati giovedì 1 aprile, alle ore 15,30, nella Chiesa di San Marco Evangelista.