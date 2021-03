Addio ad Antonio Giacinto Di Santo, fu tra gli artefici dello sviluppo della Siv

E’ venuto a mancare Antonio Giacinto Di Santo, ex responsabile della produzione dei lunotti alla Siv (oggi Pilkington).

I funerali si volgeranno oggi alle 15.30 presso la Chiesa di San Paolo.

Di Santo apparteneva alla schiera di tecnici che ha fondato la Siv, a quel nucleo di giovani diplomati che sono stati inviati in America per un lungo periodo tra il 1965 e il 1966 ad apprendere la tecnologia del vetro per auto presso la L.O.F. (Libbey Owens Ford Co.), per poi ritornare a San Salvo e seguire le installazioni degli impianti e le prime prove di produzione. Tecnici che nei decenni a seguire hanno gestito quegli impianti come capi reparto.

Di Santo per lungo tempo ha avuto la responsabilità delle linee dei lunotti, acquisendo grande competenza nel settore, elevando la qualità dei prodotti e trasmettendo il know-how alle generazioni successive.

Alla moglie Rosella, ai figli Luigi e Giovanni ed ai famigliari tutti le più sentite condoglianze della nostra redazione.