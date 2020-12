Addio a Michele Spadaccini, storico presidente dell'Avis di Vasto

Si è spento Michele Spadaccini, storico presidente della sezione di Vasto dell'Avis, l'associazione dei donatori di sangue.

"Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i Donatori della Sezione Comunale - si legge in un post del sodalizio -, partecipano con profondo cordoglio al dolore che ha colpito la famiglia Spadaccini, per la perdita del Caro Michele, nostro Presidente storico.

È stata una fortuna che tu abbia fatto parte della nostra vita. Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nei nostri cuori.

Ciao Fratello di Sangue".

I funerali di Michele Spadaccini si terranno sabato 19 dicembre, alle ore 10, presso la Chiesa di San Paolo Apostolo a Vasto.