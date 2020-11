Addio a 'don' Nicola Cirulli, imprenditore di grandi intuizioni

Si è spento la scorsa notte nell'Ospedale "San Pio" di Vasto 'Don' Nicola Cirulli, noto imprenditore apprezzato nel Vastese ed in Abruzzo.

Nativo di Schiavi di Abruzzo, Nicola Cirulli da ragazzo iniziò la sua grande avventura imprenditoriale lasciando il paese natio per trasferirsi ad Ortona dove dette vita ad una impresa edile di notevoli dimensioni. Oltre a realizzare molto opere pubbliche la sua impresa costruì decine e decine di appartamenti di edilizia residenziale. Poi, negli anni settanta la grande intuizione: rilevare i possedimenti dell'Azienda d'Avalos ricadenti in località Bufalara di Cupello. Oltre 800 ettari di terreno sui quali 'Don' Nicola Cirulli operò considerevoli trasformazioni agrarie con consistenti investimenti economici. Nella sua azienda agraria hanno lavorato centinaia di braccianti agricoli impegnati nella conduzione dei vigneti, degli oliveti e dei frutteti. Nel corso degli anni ha realizzato una propria cantina, un proprio frantoio ed un grande complesso alberghiero.

Per decenni 'Don Nicola' ha segnato parte della storia di questo territorio. In molti, infatti, nel corso degli ultimi 50 anni hanno lavorato nei suoi possedimenti. Per sua volontà, verrà sepolto nel cimitero di Schiavi di Abruzzo dove lunedì 30 novembre, alle ore 14,45, nella chiesetta di contrada Taverna, verrà celebrato il rito religioso del commiato.

Ai figli avv. Massimo e dott. Luciano le condoglianze della nostra redazione.

da piazzarossetti.it