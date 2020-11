Addio a Dusolina D'Angelo: lutto nella comunità di Santa Maria Maggiore

In lutto la comunità parrocchiale di Santa Maria Maggiore per la perdita di Dusolina D'Angelo, sorella del parroco emerito Don Decio, spentasi all'età di 96 anni.

"Oggi la carissima Dusolina - dice il parroco Don Domenico Spagnoli - è tornata alla casa del Padre. I funerali saranno celebrati dall'Arcivescovo domani sabato alle ore 10:30 nella nostra chiesa di Santa Maria Maggiore. Anche a nome del fratello Don Decio vi chiedo una preghiera per la sua anima. Evitiamo vi prego il più possibile la visita a casa visto che don Decio è particolarmente provato. Un abbraccio a tutti coloro che la ricordano con affetto".

Lo stesso Don Domenico così scriveva di Dusolina D'Angelo lo scorso 14 febbraio, in occasione del suo 96° compleanno: "Il 14 febbraio per la maggior parte delle persone è la festa di San Valentino, ma per la nostra Comunità di Santa Maria Maggiore è anche un giorno in cui ringraziare Dio per una persona speciale, che non appare da molto tempo in pubblico. Si tratta della signora Dusolina D’Angelo, sorella del caro Don Decio. Vorrei dedicare alcune righe a questa donna che nella sua vocazione di mamma di famiglia, e ormai bisnonna, ha seguito e assistito con fedeltà (insieme all’altra sorella Mauretta che è in cielo) il fratello sacerdote.

Si tratta di una persona riservata, umile e dolcissima che non fa mancare la sua preghiera per la nostra comunità parrocchiale. La signora Dusolina offre ogni giorno i suoi acciacchi legati all’età al Signore per il bene del mondo e della Chiesa e non smette di accogliere con il sorriso chiunque la vada a visitare.

A lei vada tutta la nostra riconoscenza per il servizio umile e fecondo di cui ha beneficiato la Comunità visto che, affiancando con discrezione e fortezza il caro don Decio, il nostro cammino è stato (e lo è ancora) arricchito da tanta grazia e bellezza. Se Don Decio ha potuto fare tanto per noi è proprio perché ha avuto alle sue spalle sorelle così speciali".