E' venuto a mancare Pierluigi Lalla, il mondo del calcio biancorosso lo ricorda con affetto

Dolore e costernazione per la scomparsa di Pierluigi Lalla. Aveva 68 anni.

Con affetto, condividendo diverse foto sui social, lo ricordano tanti giocatori e collaboratori in particolare della Vastese Calcio e della Pro Vasto, rimarcando la sua esperienza di collaboratore della segreteria del club per il settore giovanile soprattutto, ma anche per la prima squadra.

I funerali saranno celebrati in forma privata domani pomeriggio, mercoledì 14 ottobre, alle ore 15, nella Chiesa di Santa Maria del Sabato Santo a Vasto.

Alla famiglia Lalla le condoglianze della nostra redazione.

Nella foto Lalla è al fianco di Donato Anzivino, allenatore di una delle squadre giovanili biancorosse (dalla pagina Facebook di Nicola D'Attilio).