Dolore e costernazione per la scomparsa di Luciano Ghianni

Dolore e costernazione per l'improvvisa scomparsa di Luciano Ghianni, componente della Polizia Stradale in servizio presso la Sottosezione di Vasto Sud.

Ghianni, 50 anni, originario di San Buono e residente a Vasto, è deceduto a seguito di un malore.

"La vita è un alternarsi di gioie e di dolori - scrive Massimo Stivaletta, collega di lavoro -. La perdita di un collega e amico d'infanzia, lascia in me un ricordo che mi dà la forza di continuare nella vita. Ti voglio ricordare così caro Luciano... Prega per noi da lassù".