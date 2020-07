Addio a Don Gabriele Ricciuto: "Pietra miliare della nostra comunità"

Dolore e costernazione, nella comunità di Casalbordino e non solo, per la scomparsa, all'età di 83 anni, di Don Gabriele Ricciuto, 65 anni di professione monastica e 57 di sacerdozio.

Il ricordo dell'ex sindaco Remo Bello.

Don Gabriele resta una pietra miliare della nostra Comunità, un esempio ineccepibile di onesta, pulita, chiara, competente, cristiana dedizione alla custodia del creato e soprattutto dell’uomo come immagine di Dio.

Un vero Benedettino che nella sua discrezione ha dato voce alla parola di nostro Signore.

Lo ringraziamo per la sua squisita dedizione al bene di tutti e di ciascuno.

Ci piace ricordarlo anche come la “voce del Santuario” con la sua Banda Musicale e le sue trombe per far arrivare, il più lontano possibile, la voce del Signore.

Ci mancherà e “diventeremo tutti più poveri!”.

Grazie ancora don Gabriele e che la Madonna dei Miracoli possa gioire davanti al Signore per l’accoglienza festosa riservata alla Sua bella e irripetibile creatura.

Una prece.

I funerali di Don Gabriele saranno celebrati domani, venerdì 17 luglio, alle ore 14,45, nella Basilica Santa Maria dei Miracoli di Casalbordino.