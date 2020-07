Nel ricordo di Michele Fabrizio

Nella chiesa di San Francesco d'Assisi a Vasto Marina è stata celebrata da Padre Franco Berti una Santa Messa in suffragio di Michele Fabrizio.

Alla presenza dei famigliari ed amici c'erano amici e colleghi dell'Istituto San Francesco, dove Michele ha lavorato, i quali non avendo potuto partecipare alla benedizione nella Chiesa del Cimitero di San Salvo per via delle restrizioni legate all'emergenza Coronavirus hanno voluto ricordarlo con la funzione di ieri.

Al termine della celebrazione eucaristica sul piazzale della chiesa sono stati fatti volare dei palloncini.