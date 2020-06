Addio ad Antonio Parenzan, pezzo di storia della 'mitica' Biomedis Vasto Volley

Dolore e costernazione a Vasto per la scomparsa di Antonio Parenzan (in piedi in alto a destra nella foto d’archivio degli anni Ottanta).

Il suo nome è stato legato alla stagione d’oro della pallavolo femminile vastese, nel segno della ‘mitica’ Biomedis Vasto Volley, società della quale era appassionato dirigente nel team del presidente Peppino Bosco e punto di riferimento per l’azienda sponsor. Gruppo di ragazze, nel quale presente la figlia Cristiana, guidato da coach Ettore Marcovecchio, che riuscì a conquistare una storica promozione in Serie A2 infiammando i tifosi che si ritrovavano alla palestra dell’Istituto Magistrale.

Sincere condoglianze alla famiglia.

