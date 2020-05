Dolore e costernazione per la scomparsa di Nicola Menna

Dolore e costernazione, a Vasto e nel territorio, per la scomparsa di Nicola Menna. Originario di Casalanguida, aveva 66 anni ed a lungo è stato il fiduciario di zona della Confartigianato. Lascia la moglie Laura ed il giovane figlio Diego.

I funerali di Nicola Menna saranno celebrati nel pomeriggio di sabato 23 maggio, alle ore 15, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Struggente il ricordo del figlio Diego: ”Ciao papà, o meglio avvocà, come tutti ti definivano, ma te sempre con la massima umiltà trattavi nello stesso modo. Ciao papà, uomo di legge ma con i numeri nel sangue. La matematica era il tuo forte. Ciao papà, non basterebbe un film per descrivere la tua vita. Un film che purtroppo non avrà un lieto fine, ma papà sappi che quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. Ciao papà, la tristezza non ti apparteneva. Eri sarai e rimarrai il giovane della famiglia...”