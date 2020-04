Addio a Vincenzo Scipioni, il ricordo di un amico

All'età di 70 anni si è spento, all'Ospedale di Chieti, Vincenzo Scipioni, commercialista vastese, molto conosciuto e stimato.

Lo ricorda l'amico Angelo Bucciarelli: "Se n'è andato Vincenzo Scipioni, un amico ricco d'avventura e di umanità. L'ho saputo poco fa, chiuso in casa, e mi sono messo a imprecare da solo. Viveva di desideri e di passioni, Vincenzo, di umori e di amori, con un cuore grande così.

Rideva Vincenzo. Ogni volta che lo incontravi rideva, e se eri arrabbiato poi ti passava. Era uno uomo che ha vissuto due volte la sua vita, di giorno e di notte, e conosceva gli uomini e i luoghi.

Non è morto come avrebbe sperato, ammesso che si possa sperare di morire, intendo il come, non il quando. Lui che ricorreva sempre a gesti apotropaici quando si parlava della morte.

Non è morto di cuore, né di sangue malato, né di polmone, lui che amava le cose buone della vita, e amava stare con gli amici. È morto solo, in ospedale, come non aveva vissuto mai. Agli amici mancherà il compagno di strada e d'avventure, ma resterà la sua idea che non si può essere avari nella vita e nei rapporti, che bisogna spendersi, meglio un sorriso e un abbraccio in più che uno in meno. Meglio un'ora in più con gli amici che un'ora in meno. Meglio la sincerità, anche quando può far male, che la reticenza o la bugia.

Che la terra gli sia lieve, e un abbraccio a chi l'ha amato".