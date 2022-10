Lo Scarabeo di Cupello organizza l’”OctoBeer Fest”

Venerdì 28 ottobre, a partire dalle ore 19.00, lo Scarabeo, storico ristorante e pizzeria di Cupello, ospiterà l’“OctoBeer Fest”.

Ovviamente, la serata prende spunto dal famoso “Oktoberfest”, festival popolare che si tiene ogni anno a Monaco di Baviera tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre.

Per l’occasione, Lo Scarabeo proporrà per la cena Stinco di maiale cotto con birra a bassa temperatura e Bratwurst(cioè il Würstel tipicamente tedesco). Non mancherà certamente la birra, in botti a caduta HB.

L’ospite della serata sarà il cantastorie Nicola Cedro, che proporrà il suo “Cedro Show”.