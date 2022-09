La prima edizione del 'Baccafestiva' al via a Vasto Marina

Da giovedì 1 a domenica 4 settembre c'è il Baccafestival a Vasto Marina.

"Non è Sanremo - spiega il promotore di questo evento, Angelo Pollutri, dell'Hotel Venezia di via Alfonso Marchesani - ma un tentativo, per adesso, di un iscritto al Consorzio Vivere Vasto Marina, con la speranza che possa diventare un appuntamento condiviso anche dagli altri operatori della località rivierasca .

Perché il baccalà?

Il baccalà è un prodotto gastronomico che fa parte della nostra tradizione culinaria del Vastese. Un piatto ex povero che accompagnava appuntamenti importanti per le famiglie che si riunivano a Natale e un piatto delle notti passate nei frantoi in attesa del turno di macina delle olive . E' un piatto che ci parla di conservazione senza elettricità, ovvero con il sale. Pesce conservato nel sale.

Niente voli pindarici. Il Baccafestival è un progetto ,che nel futuro vedrà il coinvolgimento di altri operatori del Consorzio e anche il nascituro comitato o accademia o associazione del baccalà e della tradizione culinaria del nostro mare e della nostra terra.

Alcuni volontari - conclude Pollutri - si riuniranno per dar vita ad un comitato che avrà questo obiettivo di disseminazione. Ringrazio l'Amministrazione comunale ed il Consorzio Vivere Vasto marina per aver creduto a questa iniziativa che partirà questa sera e si chiuderà domenica a pranzo.

Buon Baccafestival!"