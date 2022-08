Montepulciano d’Abruzzo, nuova classifica scalata per l'oro rosso

“Avevano ragione, in qualche Vinitaly fa, quando ci dicevano che avevamo l’oro in mano” hanno ricordato in questi giorni su facebook, l’oro a cui si fa riferimento è “il nostro Montepulciano, il nostro oro rosso”. Produzione d’eccellenza del nostro territorio, tra le punte di diamante di una delle produzioni che caratterizzano e sono colonne di uno dei settori più importanti economici e sociali nella provincia di Chieti. Alessandra Tiberio e tutta la società Vini Alberto Tiberio hanno riportato alla mente questo ricordo degli anni scorsi alla notizia che quest’oro rosso ha ricevuto un nuovo importante e “prestigiosissimo riconoscimento, che arriva direttamente dal Merano Wine Festival e che ci vede in vetta alle classifiche con il Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva 2015”.

Dopo la premiazione di Città del Vino prosegue l’estate di successi e riconoscimenti per l’impegno, la dedizione, la cura e la passione di Vini Alberto Tiberio. “Frutto di un intero anno di ricerca da parte di The WineHunter Helmut Köcher e delle sue commissioni di assaggio, la guida The WineHunter Award rappresenta l’apice di un prestigioso lavoro di selezione volto a dare voce e valore ai vini e ai prodotti Food – Spirits – Beer che si distinguono nel panorama wine & food italiano e internazionale – sottolinea Donato Troiano su GustoH24 - eccellenze che trovano nel palcoscenico di Merano WineFestival (4-8 novembre) la loro massima celebrazione” tra cui il Montepulciano d’Abruzzo prodotto da Vini Alberto Tiberio. La Guida è già consultabile online mentre la versione cartacea verrà presentata il prossimo 2 dicembre.

“Excellence is an attitude” si legge nell’attestato del nuovo riconoscimento. Un’attitude, letteralmente atteggiamento, che è alquanto significativo sia riconosciuta per un prodotto simbolo del nostro territorio come il Montepulciano. La cura dei campi e dei vigneti, i riti della vendemmia scandiscono il calendario delle nostre comunità al di là di una semplice attività economica. È comunità che si ritrova, che mantiene viva e rinnova la propria identità, è la vita stessa del territorio. Di cui i vini premiati in questa calda estate di Vini Alberto Tiberio, ultimi riconoscimenti in ordine di tempo di un’attività pluridecennale, vengono certificati come eccellenza nell’eccellenza, punte di diamante di un settore importante e vitale di Casalbordino e di tutto il territorio. Eccellenze che chiunque può conoscere, gustare, apprezzare ed acquistare nel punto vendita di piazza Zimarino a Casalbordino, gestito e curato da Alessandra Tiberio. Un’incontro che non è pura compravendita commerciale, non sarà un acquisto come tanti, sarà un incontro con la storia e la passione, con un forte e radicato passato e un dinamico presente. Nelle bottiglie e nelle varie confezioni di Montepulciano e delle altre qualità della vasta gamma (Città del Vino ha premiato vari vini) si troverà, tornando all’inizio di quest’articolo, l’oro rosso del nostro territorio, i sapori e i gusti del nostro territorio, la passione e la cura, l’amore e la dedizione per il territorio stesso e la comunità. Il cui nome continua a conquistare, con l’oro delle vigne, prestigiose vette e ad essere portato sempre più in alto.