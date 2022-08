Serata 'magica' a Casalbordino

Grande spettacolo questa sera a Casalbordino con Magic Mass. Appuntamento alle ore 21.30 organizzato dalla Gelateria Polo Nord. “Dalla Francia a Casalbordino per una serata di magia tra i tavolini” l’annuncio sulla pagina facebook della Gelateria. Per i bambini più piccoli “anche un dolce omaggio”.

La Gelateria Polo Nord, da oltre novant’anni, è una colonna dell’economia e della socialità casalese. Di fronte i loro straordinari ed imperdibili gelati siamo sempre tutti un po’ bambini. Ed ogni casalese ha innumerevoli ricordi d’infanzia legati alle ore trascorse sognanti (e degustanti) di fronte i frutti dell’artigianale lavoro della famiglia Bello. Merita di essere sottolineato: ancora oggi preparano i gelati con passione e dedizione in maniera totalmente artigianale, squisita ed autentica bontà.

Insignita dalla Provincia di Chieti già diversi anni del riconoscimento di “negozio storico”, la Gelateria “Polo Nord” in questi anni è stata premiata dal “Gambero Rosso” e in diversi concorsi. Arrivando anche tra le primissime in Italia (fino alla sesta posizione) nella classifica del concorso nazionale del Gastronauta, lanciato dal critico de Il Sole 24 Ore Davide Paolini. E la partecipazione al concorso del Gastronauta è stata un segno tangibile del fortissimo legame con la comunità: una mobilitazione che ha coinvolto l’intera Casalbordino tra post sui social, inviti ad amici e parenti, verifiche frenetiche del mutare della classifica e vedere la Gelateria avanzare in classifica, persone che ogni giorno entravano affermando con orgoglio “oggi ho già votato” o “ho fatto votare” cinque, dieci o anche più persone.

Questa storia collettiva, questa straordinaria gelateria dove la storia e l’attualità si incontrano e confondono, quest’anno ha tagliato il traguardo delle 93 primavere. Pronta ad accompagnare ancora e per sempre e, passato il giorno di festa, nuovi gusti e nuove bontà sono sempre pronte ad accogliere chi giunge per gustarsi il dolce trofeo di uno straordinario gelato.