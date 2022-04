Sua MaestÃ  il Fiadone, dolce pasquale abruzzese

Oggi regione ha il suo dolce tipico pasquale, in Abruzzo oltre alle Pupe e ai Cavalli di pasta nera, non può mancare il Fiadone dolce (c'è anche la versione salata), di riso, più antico e di ricotta, più moderno. Il Fiadone di riso è il dolce che preparava mia nonna, ha un sapore forte e deciso e rasenta il salato in contrato col dolce del riso bagnato nel latte; invece il Fiadone di ricotta è più moderno come ricetta ed è quello che riscuote più favori.

Ognuno ha le sue preferenze e se volete farli anche voi a casa ecco le ricette. Io non riesco a scegliere…

Fiadone di riso

Per il ripieno:

700 g di riso,

6 uova,

buccia e succo di un limone,

500 ml di latte,

formaggio tipo caciotta (1 formina)

10 cucchiai di zucchero.

Per la sfoglia:

1 uovo,

1 tuorlo,

1 cucchiaio di olio,

1 cucchiaio di zucchero,

200 g di farina 00.

Preparazione:

Preparare prima la sfoglia: mettere la farina a fontana aggiungere un uovo, il tuorlo, l'olio e lo zucchero. Mischiare gli ingredienti, una volta amalgamati bene gli ingredienti, lavorare l'impasto con le mani fino ad ottenere un panetto piuttosto elastico. Dopodiché lavoralo con un mattarello fino ad ottenere una sfoglia dello spessore di mezzo centimetro.

Proseguire con il ripieno: mettere il riso, precedente bollito, nel latte, aggiungere mano a mano le uova, il formaggio grattugiato, lo zucchero, il succo e la buccia di un limone non trattato e un pizzico di cannella. A questo punto stendere la sfoglia, in una teglia rotonda precedentemente unta e infarinata, aggiungere il composto, eliminare la sfoglia in eccesso e mettere in forno preriscaldato a 180 grado per un'ora circa. Fare la prova dello stuzzicadenti per verificare la cottura.

Fiadone di ricotta

Per il ripieno:

700 g di ricotta,

7 cucchiai di zucchero,

7 uova,

il succo di un limone non trattato,

cannella in polvere q. b.,

1 bustina di lievito in polvere.

Per la sfoglia seguire lo stesso procedimento per la sfoglia del Fiadone di riso.

Per il ripieno: setacciare la ricotta con lo zucchero, aggiungere le uova una per volta, il succo di un limone, un pizzico di cannella e il lievito. Una volta preparata la sfoglia stenderla in uno teglia per ciambella, precedentemente unta ed infarinata, aggiungere il ripieno ed eliminare la sfoglia in eccesso con un coltello. Mettere in forno preriscaldato a 180 gradi per 50 minuti, fare la solita verifica dello stuzzicadenti.