L'Oscar della Ventricina premia Luigi Di Lello

C’è chi l’Oscar lo vince come migliore interprete e chi invece per aver prodotto il miglior salame italiano. E’ il caso della Ventricina di Pelatella di Scerni, un salume ottenuto da carne di suino autoctono nero-casertano chiamato proprio Pelatella.

L’Accademia delle 5T ha scelto un contesto storico, lo Stadio Domiziano nei sotterranei di Piazza Navona a Roma per premiare Luigi Di Lello per il primo posto, e Sandro Racciatti di Furci per il terzo, con una madrina d’eccellenza, Miss Italia Martina Sambucini che ha consegnato le targhe relative ai premi.

Foto dalla pagina Facebook Ventricina Vastese