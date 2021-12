Spazio Aperto è uno spazio offerto alla città, alle associazioni, agli enti, a quanti intendono partecipare alla vita sociale e culturale del territorio. è uno spazio offerto alla città, alle associazioni, agli enti, a quanti intendono partecipare alla vita sociale e culturale del territorio. Scopri di più

Fieramilano (Rho) la ventricina del Vastese presente con le "Bontà Di Fiore" La ventricina del Vastese sui banchi della Fiera Artigiana di Milano con le "Bontà Di Fiore" Pubblicato il: 05/12/2021, 16:54 | di Silvia Iafolla | Categoria: Gusto | Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dopo anni di riconoscimenti la ventricina del Vastese approda anche alla fiera di Milano(Rho) “Artigiano in Fiera”, una delle fiere più prestigiose d'Italia. La 25 edizione di Artigiano in Fiera, che è tornata in presenza dal 4 dicembre sino al 12 dicembre, si articola su sette padiglioni del polo di Fieramilano (Rho), con 1800 espositori da 80 Paesi del mondo, tra gli altri produttori e artigiani c'è la presenza di Di Fiore Stefano che con i suoi prodotti di salumeria “Bontà di Fiore” rappresenta una parte dell'Abruzzo. Il salumificio artigianale Di Fiore nasce a Fresagrandinaria, quando nel 2007 Stefano di Fiore raccoglie la tradizione della sua famiglia e l'antico mestiere trasmesso dalla cultura contadina locale perpetrata di generazione in generazione. Da questa eredità culturale e gastronomica nasce “Bontà Di Fiore”, un progetto imprenditoriale che sa coniugare l'amore per la propria terra e trasmettere al mondo l'arte culinaria abruzzese. Alla base dei suoi prodotti c'è dunque una scelta identitaria, fatta di processi antichi e di accurate e selezionate materie prime. L'identità tutta nostrana e la perseveranza nel produrre i salumi secondo un disciplinare rigoroso, viene premiata nel 2013, quando il salumificio si aggiudica, con il prodotto di punta la “Ventricina”, due prestigiosi primi posti nel Campionato Italiano del Salame di Cernobbio dell'Accademia delle 5T, nelle categorie “Miglior salame” e “Miglior salame piccante”. Da allora fino ad oggi sono seguiti altri prestigiosi riconoscimenti, ma il riconoscimento più grande gli va dai suoi compaesani per aver portato nel mondo il nome del Paese di Fresagrandinaria. Grazie “Bontà Di Fiore”.

