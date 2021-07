Tante bontà da degustare con il tradizionale 'Prodotto Topico'

Sabato 24 luglio inizierà alle 19 la quinta edizione del Prodotto Topico di Casalbordino che, come negli anni precedenti, si svolgerà al centro storico, a partire dal Bar Giuliante (dove saranno allocati i primi piatti) per arrivare nella suggestiva piazza centrale del Comune, dove, invece, ci saranno dolci, passando per la piazzetta centrale che ospiterà i secondi piatti.

Complessivamente i prodotti topici quest’anno saranno 55 provenienti da 33 località d’ Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Marocco, tra cui alcune interessanti novità: la musciska di San Severo, il fusillone con crema di pecorino e peperone dolce di Altino, il liquore alle erbe di Archi (trabo), la piadina di farro con straccetti di manzo di Fossalto, il panino con ventricina di vitello e spalmabile di vitello, di tonno e di maiale di Roccaspinalveti, il cicchetto al babà di Portici, che saranno proclamati nella sala consiliare del Comune alle 17,30 dall’ assessore regionale Daniele D’Amario. Quest’ ultimo farà anche parte della Giuria insieme a Raimondo Pascale, Graziano Marcovecchio, Alberto Amoroso, Alfonso Di Fonzo ed Emilia Cieri, assistiti da Dino Di Fabio, cui sono affidate le funzioni di segretario.

Per il resto, visti i problemi legati alla pandemia, l’Organizzazione ha inteso lasciare tutto come l’anno scorso ovvero attivare le stesse procedure di sicurezza messe in atto la scorsa estate.

Oltre alle ricordate novità, in degustazione ci saranno anche

MAFALDA cavatelli al sugo di ventricina

FOSSALTO zuppa di farro alla pescatora

birra al farro (0.33 lt)

zuppa di farro più birra al farro

piadina di farro con straccetti di manzo

piadina di farro più birra al farro

SCERNI ravioli di ventricina

ALTINO fusilloni di grano autoctono decorticato a pietra, peperone dolce di Altino e crema di pecorino

MAROCCO cous cous più the verde

CALABRIA prodotti di suino nero

SAN MARTINO IN PENSILIS piatto di pampanella

PALOMBARO pizzette di solina con capocollo

JELSI polpette di Concetta alle verdure baccalà fritto e peperoni

SICILIA arancino e cannolo siciliano

ROCCASPINALVETI panino con salsiccia di fegato - panino con ventricina - panino con ventricina di vitello / ventricina affumicata di maiale - pane con ventricina spalmabile di vitello/ di tonno / di maiale

CAMPOBASSO capunata cambuasciana

birra bionda o ambrata alla canapa (0.3 lt), capunata più birra

MONTENERO bocconi di ventricina allo spiedo (1 pz)

FRESAGRANDINARIA hamburger nostrano, formaggio arrosto

ATESSA arrosticini (6 pz), marrocche (2 pz)

COSTA MOLISANA calamari ripieni di ventricina e patate - frittura di calamari

SAN SEVERO musciska o bombette (5 pz / 8 pz), cumma con musciska / cumma con bombette, barchetta con musciska / barchetta con bombette

BASCIANO panino con porchetta

COSTA DEI TRABOCCHI ciff e ciaff di ventricina

SAN MARTINO IN PENSILIS sottoli e confetture

BONEFRO confetture, succhi di frutta e legumi

NAPOLI pizza napoletana a portafoglio, pizza fritta con pomodoro e mozzarella

PORTICI babà al rum / babà ripieno, pastiera, sfogliatella / sfogliatella doppio ripieno, liquore al babà (cicchetto)

S. MARIA IMBARO lupini e noccioline

CASALBORDINO tarallucci (4 pz), pallotte cacio e ov

CANNETO DI ROCCA li turcinill (scrippelle) / li turcinill (scrippelle) con nutella

ROCCAVIVARA cill d la rocca (porzione da 4 pz/ conf. da 8)

TRIVENTO c’pp’lieat (conf. da 2/ conf. da 8)

RIPA TEATINA genzianotto, genzianera e animarena (1 bottiglia)

CUPELLO gelato all'olio EVO

MONTALFANO miele elisir di Artemide (bottiglia), mosto cotto / elisir di Artemide (2 cicchetti)

CASTELMAURO lu cill, meole (ferratelle) al cioccolato

BISENTI pizza dolce

ARCHI liquore alle erbe