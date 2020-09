La Chiesa di San Michele e quel taglio di luce particolare al mattino presto...

Oggi è San Michele, protettore della Città del Vasto: auguri a tutti i miei concittadini sparsi nel mondo.

Nella Chiesa di San Michele, al mattino presto, c'è un taglio di luce che illumina perfettamente l'altare.

La costruzione della chiesa è iniziata il 14 Settembre 1827, dopo che i cittadini Vastesi chiesero ufficialmente a Papa Leone XII l'ottenimento della nomina di San Michele Arcangelo come patrono della città.

La chiesa si trova a circa metà della cosiddetta "Linea di San Michele Arcangelo", direttrice che parte da Skellig Michael, in Irlanda, a Monte Carmelo, in Israele, passando anche nei santuari italiani della Sacra di San Michele in Piemonte e Monte Sant'Angelo in Puglia.

Nella chiesa oltre la statua di San Michele Arcangelo, sono presenti anche le statue degli altri sei arcangeli.