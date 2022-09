'Giornate Europee del Patrimonio', gli appuntamenti sul territorio

Sabato 24 e domenica 25 settembre si celebrano in tutta Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio 2022, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa.

“Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro” è lo slogan di quest’anno e propone una riflessione sulla gestione sostenibile del patrimonio culturale e del paesaggio e, allo stesso tempo, su come questo possa contribuire a un futuro più sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed economico, anche in funzione del raggiungimento degli specifici obiettivi fissati dalle Nazioni Unite per il 2030. Gli eventi organizzati dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio delle province di Chieti e Pescara sono con ingresso gratuito tra conferenze, v site guidate, aperture straordinarie, anche notturne, passeggiate archeologiche, visita a studio d’artista.

A Pescara domenica 25 dalle 16 alle 20, in collaborazione con la Fondazione Summa, visita guidata allo studio dell’artista Franco Summa, per scoprire le sue opere ispirate al tema dell’arte ambientale, che ha trovato negli spazi urbani uno specifico campo di intervento.

Sempre tra sabato e domenica si alternano la visita guidata al Tempietto di S. Maria del Tricalle di Chieti, visite guidate al parco archeologico di Iuvanum a Montenerodomo, ai Templi italici di Schiavi di Abruzzo, al Parco archeologico del Quadrilatero a San Salvo e alla Villa romana di Manoppello e alla Villa rustica di epoca romano-imperiale di Tollo. A Catignano e Spoltore saranno saranno aperti al pubblico i depositi archeologici; a Vasto visita alla chiesa di S. Onofrio e alle Terme romane. Crecchio ospiterà la conferenza “Il mecenatismo nell’archeologia” e a Chieti verrà illustrato il restauro dei reperti di piazza S. Giustino. A Lanciano visite guidate alla casa studio di Federico Spoltore.

“Le Giornate europee del patrimonio nelle province di Chieti e Pescara – afferma la Soprintendente Cristina Collettini – rappresentano un’occasione per riflettere sul benessere che deriva dall’esperienza culturale e sui benefici che la fruizione del patrimonio culturale può determinare in termini di divertimento, condivisione, sperimentazione ed evasione. Il tema italiano delle GEP 2022 “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro” riprende e amplia lo slogan europeo “Sustainable Heritage”, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione, e lo amplia con una riflessione sul patrimonio culturale come eredità per le generazioni future”.

Foto in evidenza da iuvanum.it