Il rapporto tra uomo e natura: lettura leopardiana della crisi climatica in un pamphlet di Cesare Vicoli premiato a Roma

Nuovo riconoscimento nazionale per il vastese Cesare Vicoli che, dopo “L’estate comincia a 43 anni” premiato lo scorso anno, si è aggiudicato il “Premio della giuria” al IX Concorso Nazionale Caffè delle Arti, sezione “saggi inediti”, di Adro (BS) affrontando un tema di scottante attualità: la crisi climatica e ambientale in atto come conseguenza dell’ancestrale conflitto uomo-natura.

Il pamphlet, che in copertina presenta un disegno di Laura Del Casale, si intitola “Pessimismo cosmico o cosmica intuizione? La crisi climatica e ambientale alla luce del pensiero leopardiano” ed ha come obiettivo quello di ribaltare la critica letteraria di due secoli dimostrando che l’attuale crisi dell’eco-sistema terrestre è conseguenza delle azioni “progressive” degli uomini per liberarsi dal dolore e dalla sofferenza rincorrendo il benessere. In realtà il progresso tecnologico esponenziale, che si è registrato a cominciare dalla seconda metà dell’Ottocento e che si credeva essere la panacea di tutti i mali dell’umanità, non solo non ha portato agli uomini la tanto agognata felicità, ma anzi nuove insoddisfazioni esistenziali ed ora anche palesi minacce alla sua stessa sopravvivenza.

Così, attraverso tutta una serie di esempi che evidenziano come ogni tentativo di affrancamento dalla fatica e dalle sofferenze finiscono per ritorcersi contro l’uomo stesso, il pamphlet di Vicoli dimostra che la poetica leopardiana non è intrisa di pessimismo cosmico, ma di una geniale intuizione visto che il disegno crudele della Natura, che ha riservato a tutti gli esseri sofferenze e fatiche, emerge oggi in tutta la sua evidenza poiché ogni beneficio tecnologico comporta sempre pesanti conseguenze sul delicato e già compromesso equilibrio eco-sistemico del Pianeta.

Ciò nonostante, l’autore ricorda che, nel componimento de “La Ginestra”, Leopardi auspica una unione e solidarietà tra tutti gli uomini che devono fare fronte comune contro l’unica vera nemica che è la Natura. Messaggio attualissimo ma che, ancora una volta, viene disatteso da guerre ed egoismi, mentre il Pianeta che ci permette di vivere, sta acuendo la sua lotta contro l’umanità intera.

Ecco la motivazione espressa dalla Giuria al momento della Premiazione:

Originale interpretazione di un tema attuale, attraverso la letteratura classica, e non solo, in cui il poeta recanatese diviene quasi un pretesto e una lecita provocazione, per introdurre l’argomento. Oltre a mettere dei dubbi sull’interpretazione letterale del pessimismo cosmico leopardiano, Cesare Vicoli, tramite il suo breve ma sostanziale saggio, dà al lettore la possibilità di vedere quanto il poeta possa essere considerato un cronista della visione umana, o dello scontento della maggior parte della stessa umanità. Testimone, dunque, di quella condizione che ha portato a un deterioramento della qualità di vita, conseguentemente al degrado ambientale, derivato proprio da esasperati e sconsiderati tentativi di migliorare la stessa.

Giustamente conforme al protocollo saggistico, l’autore conclude la tesi ma, merito aggiunto, lo fa ritornando direttamente al Leopardi, riportandone un brano, scegliendolo in maniera perfettamente appropriata e fra i meno conosciuti, riuscendo così a chiudere creativamente il cerchio, da autentico artista.

E’ da evidenziare che il libello di Vicoli è entrato a far parte della miscellanea 2021 pubblicata dal Centro Nazionale Studi Leopardiani (CNSL) di Recanati ed è ora sottoposto alla valutazione della Contessa Olimpia Leopardi affinché possa essere venduto nella libreria di famiglia come già è accaduto per il calendario ed il lunario leopardiani realizzati negli anni scorsi dallo stesso Vicoli in collaborazione con Sara e Paola Di Tanna.

Riportiamo qui di seguito gli estremi del volume insieme all’indice:

“Pessimismo cosmico o cosmica intuizione? La crisi climatica e ambientale alla luce del pensiero leopardiano”, Il Torcoliere, € 5,00. In vendita nelle migliori librerie e su Amazon.

INDICE: Introduzione; Le innovazioni agricole che hanno sconfitto la fame; Rivoluzione industriale e diffusione del benessere; Rivoluzione digitale: ultima illusione “progressiva”; Igiene e ambiente: un paradossale ossimoro; Effimerità ed efferatezza dell’atto sessuale; Quando il cibo è contro-natura; Sovrappopolamento: una bomba a orologeria; Quell’abbondanza che uccide; Pandemia da Covid 19: quando sta bene la Natura e soffre l’uomo; Next Generation Green: crescita sostenibile o decrescita poco felice? ; Nella savana o in poltrona il risultato non cambia; Ma quale pessimismo cosmico!; Crisi climatico-ambientale e Socialcatena: Occasione persa?; Per davvero non si torna indietro?; Se Leopardi non fosse stato gobbo e avesse conosciuto l’amore; Conclusioni; Operetta morale: Dialogo di un folletto ed uno gnomo.