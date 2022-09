Un pomeriggio che ha coinvolto tante forme d’arte legate al Giorno del Ricordo

“Giorno del Ricordo”, una data che cade il 10 febbraio ma il cui spirito e motivazioni anima tante iniziative lungo tutto l’anno e che vedono in prima fila le scuole in un filo che unisce le generazioni: i protagonisti del futuro che ricordano una tragedia dei loro padri e nonni. Ricordo, come recita la legge istitutiva del 2004, “per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado” e “valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero”.

Il Liceo Artistico Pantini-Pudente di Vasto ha ospitato la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso, legato al “Giorno del Ricordo”, organizzato dall’associazione “Terra dei Padri”. Tanti i premiati da una «Giuria di qualità, composta dal Presidente Pierfranco Bruni(Presidente Centro Studi Francesco Grisi), Stefania Romito (scrittrice e giornalista), Nina De Leo (poetessa e scrittrice), Vito Fumarola (docente), Roberto Biffis(ANVGD Treviso), Marco Solfanelli(editore) e Franca De Santis (Presidente Terra dei Padri)» che «ha riconosciuto a tutti i partecipanti delle tre sezioni (Giovani, Racconto, Poesia) una grande abilità interpretativa nell’aver saputo penetrare il tema coniugando la testimonianza storica a una profonda indagine ontologica»:

Sezione “Giovani”

Vincitori: “Più non lo ricordo” di Gabriele Casafino (Torino), “Un mare di dolore, un mare di amore” di Istituto Omnicomprensivo (Città Sant’Angelo – PE), “Abisso” di Andrea Verrocchio (Pescara)

Menzioni di merito: “Mio nonno un profugo istriano” di Francesca Marin (Udine), “Il treno dei colori spezzati” Alessio Manfredi Selvaggi (Campobasso), “Senza terra madre” di Roberta Smargiassi (Vasto)

Sezione “Racconto”

Vincitori (con due posizioni a pari merito): “Dal grande raccordo anulare” di Giuliana Donorà (Torino) e Marco Brecevich (Roma), “Mi chiamo Graziano” di Roberta Mazzoni (Jesi – AN), “Io ci sono già stato” di Alessandro Mella (Viu’ – TO), “ Sinfonia” di Gioia Senesi (Matelica – MC)

Menzioni di merito: “Frammenti di luce e memoria” di Cristina De Giorgi (Roma), “Fovea, il peso dei corpi” di Rosa Pugliese (Venosa – PZ), “Cambio” di Eligio Burul Simat (Mantova)

Sezione “Poesia”

Vincitori (con due posizioni a pari merito): “Fiume lontana” di Lamberto Maria Amedei (Verona), “Restare o andare” di Alfonso Gargano (Salerno), “La bambina con la valigia” di Serenella Minichetti (Cascina – PI), “Martirio” di Alessandra Sorcinelli (Cagliari)

Menzioni di merito: “Il sorriso di Norma” di Cristina De Giorgi (Roma), “Nonna Maria” di Tony Fabrizio (Bonito – AV), “Pasqua Toffetti” di Patrizia Stefanelli (Itri – LT)

La cerimonia è stata caratterizzata da “un pomeriggio che ha coinvolto tante forme d'arte legate al giorno del ricordo. La lirica, la prosa e l'arte figurativa. Abbiamo visto un quadro diventare scultura. Abbiamo goduto di interventi di grande spessore culturale. Il ricordo legato al vissuto e alla consegna di generazioni” il racconto degli organizzatori nelle parole della presidente dell’associazione organizzatrice Desantis che ha condiviso “un ringraziamento particolare al Liceo Artistico Pantini Pudente ed alla sua dirigente scolastica per la l'ottima accoglienza, a tutto il corpo docente per il fantastico allestimento nonché ai collaboratori”.

“Ho partecipato , con diversi colleghi, la dirigente scolastica professoressa Orsatti e l’assessore alla cultura Della Gatta a questo significativo premio letterario, organizzato dall’associazione ”La terra dei padri” sul tema del Giorno del Ricordo – il racconto del consigliere comunale di Vasto Vincenzo Suriani, presente alla cerimonia – è stato bello vedere tanti giovani coinvolti, che hanno partecipato da tutta Italia per ricordare, anche attraverso le testimonianze dei loro nonni, la storia dell’esodo, delle foibe e del confine orientale”.