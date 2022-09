Un anno fa la scomparsa di Luciano Lapenna: istituito un Premio alla sua memoria

L’assessorato alla Cultura del Comune di Vasto e la locale sezione dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) sono i promotori dell'istituzione del Premio Luciano Lapenna, dedicato alla memoria dell'esponente politico venuto a mancare un anno fa all'età di 68 anni.



Lapenna, tra i vari incarichi, ha ricoperto la carica di consigliere comunale a Gissi, consigliere regionale e sindaco di Vasto dal 2006 al 2016.



Nel giorno dell’anniversario della morte, 7 settembre alle ore 18, nell’Aula consiliare ‘Giuseppe Vennitti’ del Comune di Vasto, sarà presentata la prima edizione del bando del “Premio Luciano Lapenna”.

In programma il saluto del sindaco, Francesco Menna, l'illustrazione del bando e la presentazione dei componenti della commissione scientifica: Marco Patricelli (in qualità di presidente e storico), Nicola Della Gatta (assessore comunale alla Cultura), Bianca Campli (in rappresentanza degli eredi), Gianni Orecchioni (storico), Domenico Cavacini (presidente Anpi di Vasto) e Gabriella Izzi Benedetti (Presidente Società Vastese di di Storia Patria).