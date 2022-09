In Libreria nasce il Gruppo di Lettura per adulti

Dal 21 settembre a Vasto, per tutti gli appassionati alla lettura, che amano non solo leggere ma anche discutere e confrontarsi sui temi del libro, nasce il Gruppo di Lettura per adulti.

“Il Gruppo di Lettura”, spiega Chiara Iacovitti, ideatrice del progetto alla Libreria di Via Cavour, “è una realtà che ho dovuto abbandonare da quando è iniziata la Pandemia e per questo ho deciso di ricrearla in questa Libreria, che è il posto adatto a mio avviso per condividere cultura.

Il gruppo sarà curato e gestito da me, sarà a numero chiuso ma aperto a tutti quelli che hanno voglia di condividere letture di generi diversi con gli altri. Ci riuniremo in Libreria un mercoledì al mese alle ore 19:00, discuteremo delle nostre impressioni sul libro appena letto e ci saranno degli approfondimenti anche sull'autore, per non lasciare nulla al caso.

Il libro da leggere verrà scelto dal gruppo da un elenco di proposte della Libreria e si avrà un mese circa per completarne la lettura. Sarà un momento di forte confronto e condivisione che non vedo l'ora di rivivere. Sarà un’occasione per mettersi in gioco, per condividere opinioni, per stimolare la curiosità.”

Per info e prenotazioni: 3338798132.