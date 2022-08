Cittanet presenta La Pioggia nel Pineto: un viaggio dentro la poetica di D’Annunzio

Cittanet, la piattaforma di informazione territoriale partecipate, organizza Giovedì 1° settembre alle ore 18,30 ai Giardini d’Avalos “La Pioggia nel Pineto: un viaggio dentro la poetica di D’Annunzio”, con il patrocinio del Comune di Vasto, con la presenza di Antonio Cilli, Donatella Zappitelli, Pino Piazzolla, Flivio D’Andrea e di Rosaria Spagnuolo.

Antonio Cilli, editore .net, in occasione della inaugurazione della nuova piattaforma terredichieti.it, avrà modo di presentare il progetto editoriale che coinvolge otto piccole redazioni locali che cercano di raccontare il “genius loci” del loro territorio, valorizzandolo e incoraggiando la partecipazione attiva di tutti, per salvaguardare la specialità, l’unicità, la gratuità e la cultura delle varie comunità.

Donatella Zappitelli, parlerà della poetica di Gabriele D’Annunzio, con un accento sull'antitesi tra panismo e superomismo, e delle affinità e divergenze con il pensiero di Friedrich Nietzsche.

Al centro dell’evento ci sarà la poesia “La Pioggia nel Pineto”, che fa parte della raccolta Alcyone e dedicata da D’Annunzio alla donna amata, identificata con lo pseudonimo Ermione, in realtà Eleonora Duse. Una poesia che si caratterizza per la spiccata sonorità e per la ritmicità dei suoi versi viene paragonata ad una vera e propria composizione sinfonica. Quest’anno, nel 120° anniversario della composizione della celebre poesia, avvenuta nel 1902, Pino Piazzolla ha deciso di trasformarla in una canzone. Ha scelto come interprete la voce raffinata e intensa del cantante pescarese Flivio D’Andrea. “La pioggia nel pineto” è dedicata a tutti gli studenti, e alla pineta dannunziana di Pescara come simbolo di rinascita dopo il terribile incendio del 2021. Sono stati realizzati dalla Banda Piazzolla due video, uno al Liceo Classico di Vasto e uno a Pescara nella Pineta.

E’ previsto l’Ingresso libero e in caso di maltempo l’evento sarà svolto nella Pinacoteca di Palazzo d’Avalos.