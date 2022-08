Massimo Carulli e Luigi Ronzitti a 'Scrittori in Piazza'

Mercoledì 24 agosto alle ore 21,30, nell’ambito di Scrittori in Piazza in Piazza Barbacani, saranno presenti Massimo Carulli e Luigi Ronzitti che presenteranno “I segreti della torre dell’acqua”, Graphic Novel, ambientata nel Vastese, Tabula Fati.

Nel libro gli autori parlano dei profili di Guilmi e Monteodorisio, le loro torri, i loro scorci, la loro solitudine, i volti che guardano e sono guardati diventano l'ombra dei loro segreti. Perché quando si custodisce un segreto si è davvero ricchi, ma solo con la sua condivisione si rende bella questa ricchezza. E mentre le immagini vibrano di emozioni e di dubbi, le parole cercano spazio per raccontare all'anima quelle traiettorie che, sole ed uniche, consentono loro di legarsi e slegarsi perennemente ai bordi dei disegni. Durante la peggiore pandemia della storia umana.