Cinema al Chiostro: Decumano Maximo

Per tutti gli appassionati della storia sannitica, soprattutto dei Marsi e dei Sanniti che si opposero a Roma, da non perdere è l’evento che ci sarà Giovedì 18 agosto alle ore 21,30 al Chiostro della ex Curia Vescovile. Ci sarà la proiezione del film documentario “Decumano Maximo”, e l’incontro con il regista abruzzese Alessio Consorte.

Il suo è un innovativo documentario storico che narra il viaggio del regista abruzzese nel percorso dell’antica Via Valeria, segnato dalle cruente fasi della Guerra sociale dal 91 all’88 a.C, epico conflitto che oppose le città italiche dei Marsi, dei Sanniti e di altri popoli contro Roma.

Biglietto d’ingresso: € 5,00 (soci € 4,00)