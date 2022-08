A 'Scrittori in piiazza' Giulia Alberico e 'La signora delle Fiandre'

Sabato 13 agosto, alle ore 21:30, nuovo appuntamento in Piazza Barbacani in centro a Vasto, organizzato da Nuova Libreria e Associazione culturale Liber, con Scrittori in piazza e Giulia Alberico, autrice del romanzo “La signora delle Fiandre” edito da Piemme. Con Loris Di Edoardo



GIULIA ALBERICO Nata a San Vito Chietino, si è trasferita per gli studi universitari in Lettere Classiche a Roma, dove vive. Ha insegnato negli Istituti Secondari per decenni. Il suo romanzo d'esordio, Madrigale (Sellerio, 1999), è ormai diventato un longseller, a cui hanno fatto seguito Il gioco della sorte, Il corpo gentile, Come Sheherazade e altri romanzi e racconti molto apprezzati. È una forte lettrice e coordina da anni un gruppo di lettura presso una libreria romana. Ha diretto collane di Narrativa, ha collaborato con riviste e quotidiani. Attualmente con le pagine culturali de L'Osservatore Romano.