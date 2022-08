Cinema al Chiostro: Headin’ Home di Silvio Laccetti

Nell’evento “Cinema al Chiostro” organizzato dalla Pro Loco Città del Vasto, domenica 7 agosto alle ore 21,30 sarà proiettato il film documentario “Headin’ Home. Un viaggio nella musica dei Dago Red” di Silvio Laccetti, al Chiostro della Curia Vescovile.

In un viaggio lungo vent'anni si racconta la storia dei Dago Red, gruppo folk'n blues italiano che affonda le sue radici in Abruzzo, nella stessa terra che ha dato i natali a Jhon Fante. Una storia di emigrazione musicale che affronta il tema del viaggio come esperienza e contaminazione, cultura e folclore, morte e rinascita.

Il film è ambientato a Vasto, Casalbordino, Lanciano, Atessa, Piane D’Archi, Casalanguida, San Vito Chietino, Taranta Peligna, Ortona, Torricella Peligna, Palena e Castelfrentano.

Biglietto d’ingresso 5€ (soci 4 €)