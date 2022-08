Casalbordino, indetto bando di concorso per borse di studio

“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti” (Articolo 30 Costituzione Italiana)

“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore,impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borsedi studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. (Articolo 34 Costituzione Italiana)

È sancita dalla Costituzione l’importanza vitale e fondamentale dell’istruzione, della possibilità che tutti i cittadini possano accedere ad ogni grado di studio. L’istruzione è leva importantissima per l’uguaglianza di tutti i cittadini, un’uguaglianza non solo formale ma sostanziale. Tanti sono nella storia i grandi pensatori che hanno riflettuto su quanto la conoscenza e la formazione della coscienza sono alla base del concetto stesso di cittadinanza. Le borse di studio, i sostegni economici alle famiglie che non hanno i mezzi sufficienti per poter godere appieno dei diritti sanciti dell’articolo 34 della Costituzione.

L’Amministrazione Comunale di Casalbordino guidata dal sindaco Filippo Marinucci, delega all’istruzione affidata alla vicesindaca Carla Zinni, “in relazione a quanto previsto dallo specifico regolamento (approvato con delibera consiliare n. 39 del 19.7.2017) ed al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio” ha indetto un bando di concorso “allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli e capaci e per incoraggiare la prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali”.

“Le borse di studio, di importo pari ad € 250,00, verranno assegnate secondo criteri di merito a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del vigente regolamento e che abbiano riportato la votazione più alta in relazione al numero di istanza pervenute; per l’anno scolastico 2021/2022 il numero delle borse concedibili è pari a 09 (nove) – riporta l’avviso pubblicato sul sito web e sulla pagina facebook istituzionale – in caso di istanze superiori alla disponibilità dello stanziamento di bilancio sarà redatta apposita graduatoria privilegiando i richiedenti con reddito ISEE più basso”.

La scadenza del bando è fissata alle ore 12 del 31 agosto. Chi intende partecipare predisporre la seguente documentazione:

- domanda in carta semplice indirizzata all’Assessorato alla Pubblica Istruzione da redigere sui modelli predisposti e disponibili presso l’ufficio segreteria o sul sito internet del Comune di Casalbordino;

- autocertificazione circa la residenza, l’Istituto frequentato ed il voto riportato a seguito degli esami di maturità, corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;

- copia attestazione ISEE

Il modulo per presentare istanza e tutte le informazioni sul bando sono disponibile sul sito web istituzionale https://www.casalbordino.info/ .