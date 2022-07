Per tutti gli appassionati di Dante da non perdere l’evento in programma Sabato 30 luglio dal titolo: “Dantedì, Viaggio nel Borgo” tra i canti del Sommo Poeta e punti caratteristici di Monteodorisio.

Una serata culturale passeggiando tra i luoghi più caratteristici del Borgo.

Il ritrovo è previsto per le ore 18 presso Piazza della Madonna delle Grazie. Alle ore 19 è previsto l’arrivo alla corte del Castello con l’incontro tra Sordello, Virgilio e Dante.

La serata proseguirà con la Sagra delle Ndernappe e Pallotte Casce e Ove, a cura della Pro Loco di Monteodorisio.

Il Museo Archeologico del Vastese sarà aperto dalle 18 alle 21. Ingresso gratuito.