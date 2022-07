Al via la quarta edizione Le Piazze della Musica nel cuore di Vasto

Torna la manifestazione musicale “Le piazze della Musica” al centro di Vasto. Il presidente del Consorzio Vasto in Centro, Marco Corvino, commenta: “Ci saranno: 3 Piazze: Piazza Barbacani, Piazza Pudente e Corso Italia, 5 Giovedì, 14 Gruppi Musicali ! Giovedì 28 Luglio ritorna a Vasto uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, l'evento che farà battere il cuore di Vasto in Centro fino a fine Agosto al ritmo di note e dolci melodie.

Ogni giovedì (28 Luglio, 4-11-18-25 Agosto dalle ore 21:30 in poi) ci saranno artisti talentuosi e le loro performance con un'offerta musicale ricca e variegata che abbraccerà tanti generi musicali per accontentare proprio tutti. La manifestazione giunta alla 4°Edizione e organizzata in Collaborazione con il Comune de la Città del Vasto, offrirà gratuitamente a cittadini e turisti la possibilità di divertirsi passeggiando sotto le stelle. Vi aspettiamo numerosissimi.”