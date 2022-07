Taste of Vasto presenta 'Vasto templare: tra simboli e parole perdute'

A grande richiesta Taste of Vasto domenica 31 luglio alle ore 19, ripete la passeggiata letteraria culturale in compagnia di Flavia, studiosa e appassionata delle gesta Templari, ripercorreremo i luoghi e i simboli della città che ne testimoniano il passaggio, in una rilettura avvincente ed emblematica avvolta da una nota di incanto e magia.

Nel corso del tempo si è dimenticato un Sapere, il più delle volte inciso su pietre. Simboli universali ed eterni, testimoni anche di energie che parlano direttamente all' inconscio. Nasce così la necessità di rimettere assieme, ricostruire e recuperare un Mondo di Armonia.

Costo € 3,00 pagamento in Loco- Prenotazione obbligatoria. Luogo di Ritrovo Piazza Brigata Maiella

In caso di Pioggia, la passeggiata avrà ugualmente luogo e verrà svolta nel rispetto delle normative Covid

Si consiglia di indossare scarpe comode.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sulle-tracce-dei-templari-luoghi-simboli-e-narrazioni-385552266207