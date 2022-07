Casalbordino, il 15 luglio “Un giorno da pecora” e “le vie della transumanza”

Prende avvio oggi la seconda edizione del festival della transumanza, “La Transumanza che unisce”, percorso ambientale, culturale e identitario promosso dalla Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo.

"Per un mese accenderemo di luci e musica dei castelli straordinari, degli spazi inesplorati in nome di quella Transumanza che unisce luoghi e città, e in cui si ritrova una regione che si è proposta come capofila nel percorso amministrativo che ci ha permesso di rendere la Transumanza Patrimonio immateriale dell’Umanità dell’Unesco e che presto diventerà Patrimonio materiale” ha sottolineato il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, presentando il festival con i membri dell’Ufficio di Presidenza e consiglieri regionali Sabrina Bocchino, Roberto Santangelo e Dino Pepe, l’assessore regionale D’Amario, il Presidente del Parco Nazionale della Maiella Lucio Zazzara e il Direttore Artistico Danilo Di Paolonicola. Tema di questa seconda edizione del festival è “la transumanza che unisce” con la sinergia tra Consiglio regionale, tre assessorati regionali (Turismo, Agricoltura e Ambiente) e le due Camere di Commercio Gran Sasso d’Italia e Chieti-Pescara.

“Il primo punto di forza del progetto è che l’Abruzzo fa sistema – ha evidenziato l’assessore D’Amario - come abbiamo fatto a Dubai all’Expò 2020; il secondo punto di forza è che valorizziamo un progetto identitario; terzo punto è la capacità di unire mare e montagna velocemente offrendo ai turisti tante mete da scoprire; quarto punto di forza è il legame unico che si creerà tra le aree interne e la costa” mentre il consigliere Pepe ha sottolineato “l’importanza del peso che l’economia agricola ha per la nostra regione. E’ importante non dimenticare i tratti identitari della nostra terra il cui racconto deve partire dai nostri nonni e dai nostri padri”.

Tantissimi gli eventi che coinvolgeranno larga parte del territorio abruzzese tra cui, nel nostro comprensorio, il 15 luglio, ore 21, a Vasto, Arena Ennio Morricone, con l’Orchestra Popolare del Saltarello; il 16 luglio dalle 17.30 a Vasto e dalle ore 20 a San Salvo attività di intrattenimento a tema e il 17 luglio a San Salvo Marina, ore 5.30, “L’Alba della Transumanza con Nino Buonocore alla voce” e Danilo di Paolonicola alla Fisarmonica, in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti-Pescara. Primo evento nel nostro territorio venerdì 15 presso Finis Terrae sul lungomare nord di Casalbordino dalle 18.00 alle 20.30 “Un giorno da pecora” - area dimostrativa con gregge di pecore e momenti di vita pastorale, laboratorio-festa con musiche dal vivo e danze popolari abruzzesi – e “Le vie dei tratturi”, evento organizzato dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara.