Arriva Vasto in Giallo con tre giorni dedicati ai migliori autori

Arriva VASTO IN GIALLO, tre giorni a luglio 2022 interamente dedicati alla narrativa di genere più frequentata degli ultimi anni. Una manifestazione di qualità organizzata da Teatro del Sangro/Teatro Studio in collaborazione con la Libreria di via Cavour a Vasto.

Il direttore artistico Romano De Marco ha selezionato sei autori di grande valore, ogni serata, nel suggestivo Chiostro dell’ex Curia Vescovile in Via Vescovado, vedrà protagonisti una coppia di scrittori. Il 15 luglio conosceremo meglio Gabriella Genisi (autrice di Lolita Lobosco, serie TV con Luisa Ranieri, pubblica con Sonzogno e Rizzoli) e Mauro Marcialis (ha pubblicato con Mondadori, Rizzoli, Piemme, al suo rientro dopo qualche anno, il suo nuovo romanzo è uscito con SEM Edizioni).

Gabriella Genisi (Bari, 1965) è una scrittrice italiana. Dopo i primi libri di esordio, ha dato vita alla fortunata serie di Lolita Lobosco. La protagonista dei suoi gialli è un'attraente donna attorno ai quarant'anni con una passione per le scarpe Louboutin. È l'omologo femminile del Commissario Montalbano, a cui la scrittrice rivela di essersi ispirata (e che telefonicamente "compare" in alcuni romanzi). Nel 2019 è uscito Pizzica amara, il primo libro di una nuova serie, sempre con una protagonista femminile. Qui esordisce Chicca Lopez, giovane e intraprendente marescialla dei carabinieri che vede come teatro il Salento. Appassionata di moto, guida una Triumph Bonneville e vive con una compagna di nome Flavia. Nel luglio 2020 sono iniziate le riprese per la realizzazione della serie televisiva Le indagini di Lolita Lobosco, girata dalla casa di produzione che fa capo a Luca Zingaretti. Interprete principale, nelle vesti di Lolita, è Luisa Ranieri, moglie di Luca Zingaretti, celebre per aver interpretato a sua volta su Rai1 il commissario Montalbano. La serie di quattro puntate, girata tra Bari, Monopoli e Roma, è andata in onda su Rai1 a partire dal 21 febbraio 2021. Il 2 marzo 2021 è uscito La regola di Santa Croce, edito da Rizzoli, il secondo libro con protagonista la marescialla dei carabinieri Chicca Lopez. Nel 2022 ha pubblicato Terrarossa, edito da Sonzogno, nono libro del ciclo Lolita Lobosco. Il tema è questa volta il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori.

Il 16 luglio sarà la volta di Fabrizio Di Marco, grande rivelazione del 2021 con il suo romanzo noir "La visione del male" e Sara Bilotti (scrittrice e traduttrice) con il suo nuovo romanzo uscito da poche settimane per HarperCollins.

Il gran finale il 17 luglio vedrà protagonisti Barbara Baraldi (pubblica con Giunti, molto nota in tutta Italia ha tantissimi fan che la seguono ovunque) e Antonio Lanzetta (pubblica con Newton Compton, anche lui ha una fan-base molto ampia).

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 21.30. Informazioni al n. 328.7178380 o info@teatrodelsangro.it/libreriavasto@gmail.com