Elsa Flacco presenta il 7 luglio il suo romanzo 'Italico'

Nell’ambito del programma di Scrittori in Piazza della Nuova Libreria Giovedì 7 luglio alle 19,30 a Piazza Barbacani sarà a Vasto la scrittrice Elsa Flacco per presentare il suo ultimo libro “Italico” Chiaredizioni.

L’incontro sarà preceduto alle ore 18:30 dalla Visita guidata dell’archeologo alle Terme Romane di Histonium con la collaborazione di Italia Nostra del Vastese e il Fai Delegazione di Vasto. L’appuntamento è all’ingresso del Parco Archeologico delle Terme Romane di Histonium

Alle ore 19:30 verrà presentato il romanzo storico di Elsa Flacco, “Italico” con la presenza di Mario Cimini, professore di Letteratura Italiana nell’Università “G. D’Annunzio” Chieti – Pescara, Davide Aquilano, presidente di Italia Nostra del Vastese e Arturo Bernava editore. Laura Taraborrelli leggerà alcuni brani del romanzo.

Elsa Flacco è abruzzese di Guardiagrele (CH), insegna lettere nel liceo scientifico. Tra il 1999 e il 2012 ha pubblicato articoli e saggi sul patrimonio storico-culturale dell’Abruzzo, in rivista e volume; suoi contributi sono apparsi nei Moduli di letteratura regionale abruzzese, Carabba 2007-2010, e in Abruzzo 1861. Gli scrittori abruzzesi e l’Unità d’Italia, Carabba 2012. Del 2016 è il testo teatrale Un palmo e mezzo sotto la terra; nel 2017 è uscito per Oakmond Publishing il romanzo Per Francesco, che illumina la notte, nel 2019 per la Libreria Musicale Italiana la biografia Giuseppe Dell’Orefice. Un canto interrotto sulla scena napoletana dell’Ottocento. Nel 2019 è stata nella giuria del XXII Premio Internazionale Ignazio Silone.

Il suo romanzo “Italico” è ambientato nell’antica Roma, nell’anno 24 a.C. (730 a.U.C.) quando Asinio Pollione riceve la visita dell’amico Orazio Flacco, inviato da Mecenate a metterlo in guardia sui rischi che corre pubblicando la sua opera storica che racconta gli ultimi decenni della storia di Roma dal punto di vista di un protagonista scomodo, quale lui è stato. Asinio si trova a dover fare i conti con il passato e decide di affrontare un incontro rimandato per tanti anni, costringendosi a guardare in faccia una realtà sconvolgente, invano spinta ai margini di una vita di successo. All’interno di questa cornice, il romanzo ripercorre le vite di Asinio Pollione e Cecilia Metella, e insieme i grandi avvenimenti del tramonto della repubblica romana. È diviso in tre parti e costruito su capitoli che alternano i punti di vista dei due protagonisti, maschile e femminile: Cecilia è la figlia di Clodia, l’amata del poeta Catullo. Pollione, di origine italica, è stato uomo politico, ufficiale cesariano e scrittore, amico di Catullo, Virgilio e Orazio. Asinio viene da una famiglia italica giunta da poco a Roma. Nel 60 a.C. ha sedici anni e frequenta la casa di Clodia, dove conosce la figlia dodicenne della padrona di casa, Cecilia, un incontro che cambierà la vita di entrambi. Negli anni successivi Asinio diventa un valente oratore e inizia a seguire la politica avvicinandosi sempre di più a Cesare; Cecilia è testimone degli amori controversi di sua madre, degli attacchi di Cicerone alla sua famiglia e dell’uccisione di suo zio Clodio. A diciannove anni viene data in moglie a Publio Cornelio Lentulo Spinther: un matrimonio infelice, da cui cercherà scampo attraverso diverse relazioni con altri uomini, divisa tra l’aspirazione alla libertà e i pesanti condizionamenti familiari, sociali, politici. Il grande amore è però Asinio Pollione, il Marrucino. Asinio È un giovane ambizioso e desideroso di mettersi in luce con Cesare, che incarna l’energia rivoluzionaria di chi vuol cambiare un sistema politico logoro. Divenuto ufficiale cesariano, lo seguiamo alle prese con le vicende politiche e militari, mentre anche Cecilia entra nel gioco politico servendosi della sua posizione familiare, in un vorticoso succedersi di intrighi e cambi di fronte. L’ultima parte del romanzo vede i due protagonisti alle prese con i tentativi di risolvere l’enigma di alcune morti misteriose che sembrano avere oscure implicazioni nel clima violento delle lotte per il potere. Asinio e Cecilia hanno un ultimo incontro tempestoso, prima che le loro strade si separino, per riunirsi solo molti anni dopo, in un confronto drammatico che segnerà il loro destino.